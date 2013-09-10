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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Эстония
Венгрия - Эстония: обзор матча 10 сентября 2013
Венгрия
10.09.2013, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
5 : 1
Завершен
Эстония
11'
Р. Клаван (АГ)
21'
Т. Хайнал
41'
Д. Беде
69'
К. Немет
85'
Б. Джуджак
48'
Т. Кинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Эстония
Замена
П. Сакай
️️️️
К. Немет
86'
ГОЛ! 5:1!
Б. Джуджак
85'
84'
Желтая карточка
М. Рейнтам
76'
Замена
Г. Камс
️️️️
Т. Кинк
Замена
Г. Джиомбел
️️️️
А. Элек
76'
75'
Желтая карточка
Т. Кинк
69'
Желтая карточка
М. Вунк
ГОЛ! 4:1!
К. Немет
69'
62'
Желтая карточка
Э. Яагер
Замена
Ш. Девечери
️️️️
Ж. Лацко
62'
Желтая карточка
Р. Гузмич
60'
Желтая карточка
Ж. Лацко
54'
48'
ГОЛ! 3:1!
Т. Кинк
46'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
А. Пурье
46'
Замена
С. Зенев
️️️️
Я. Ахьюпера
ГОЛ! 3:0!
Д. Беде
41'
24'
Желтая карточка
А. Пурье
ГОЛ! 2:0!
Т. Хайнал
Пас отдал
В. Коман
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Клаван
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
9
Владимир Коман
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
3
Микк Рейнтам
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
17
Шилард Девечери
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
0
Габор Джиомбел
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
7
Сандер Пури
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
4-5-1
22
Богдан
14
Лацко
20
Гузмич
4
Кадар
0
Ванчак
7
Джуджак
6
Элек
13
Беде
15
Хайнал
9
Коман
11
Немет
4-2-4
1
Парейко
15
Клаван
17
Яагер
23
Тенисте
3
Рейнтам
16
Мосников
13
Вунк
9
Кинк
8
Аниер
9
Пурье
18
Ахьюпера
6
Элек
0
Джиомбел
0
Джиомбел
6
Элек
14
Лацко
17
Девечери
17
Девечери
14
Лацко
11
Немет
0
Сакай
0
Сакай
11
Немет
9
Кинк
20
Камс
20
Камс
9
Кинк
18
Ахьюпера
10
Зенев
10
Зенев
18
Ахьюпера
9
Пурье
11
Оямаа
11
Оямаа
9
Пурье
Остались в запасе
Венгрия
Эстония
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
22
Артур Котенко
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
7
Сандер Пури
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
Остались в запасе
22
Артур Котенко
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
7
Сандер Пури
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Венгрия - Эстония
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 0
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Пушкаш Арена
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