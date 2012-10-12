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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Венгрия
Эстония - Венгрия: обзор матча 12 октября 2012
Эстония
12.10.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 1
Завершен
Венгрия
47'
Т. Хайнал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Венгрия
Замена
М. Вунк
️️️️
Т. Кинк
86'
84'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Т. Колтаи
80'
Замена
И. Сабич
️️️️
З. Гера
Замена
С. Мосников
️️️️
С. Пури
69'
64'
Желтая карточка
Р. Юхас
62'
Замена
А. Элек
️️️️
Ж. Корчмар
Замена
А. Пурье
️️️️
Х. Оямаа
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайнал
37'
Желтая карточка
А. Салаи
32'
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
К. Васильев
32'
Желтая карточка
Т. Ряхн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
0
Тихон Сисов
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
2
Йоэль Линдпере
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
0
Андрес Опер
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
17
Норберт Месарош
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
0
Тамаш Колтаи
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
20
Тармо Неэмело
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
13
Акош Такаш
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
15
Мате Паткаи
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
4-3-3
1
Парейко
5
Круглов
0
Сисов
3
Ряхн
4
Морозов
2
Линдпере
14
Васильев
7
Пури
9
Кинк
11
Оямаа
0
Опер
4-4-1-1
22
Богдан
23
Юхас
4
Кадар
21
Корчмар
17
Месарош
0
Колтаи
15
Хайнал
8
Варга
7
Джуджак
10
Гера
9
Салаи
9
Кинк
13
Вунк
13
Вунк
9
Кинк
7
Пури
16
Мосников
16
Мосников
7
Пури
11
Оямаа
9
Пурье
9
Пурье
11
Оямаа
21
Корчмар
6
Элек
6
Элек
21
Корчмар
0
Колтаи
13
Гьюрчо
13
Гьюрчо
0
Колтаи
10
Гера
8
Сабич
8
Сабич
10
Гера
Остались в запасе
Эстония
Венгрия
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
20
Тармо Неэмело
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
13
Акош Такаш
ЦЗ
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
15
Мате Паткаи
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
20
Тармо Неэмело
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Остались в запасе
13
Акош Такаш
ЦЗ
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
15
Мате Паткаи
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Эстония - Венгрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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