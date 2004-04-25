|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.10.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|24.07.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|10.07.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)
|03.07.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.05.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Спартак (Москва)
|15.05.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.05.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|01.05.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|25.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.04.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Ротор (Волгоград)