|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|08.05.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|02.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|24.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|10.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|07.04.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|28.03.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:2
|ФК Москва (Москва)
|21.03.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.03.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|ФК Москва (Москва)