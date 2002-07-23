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    Константин Коваленко - статистика

    Имя Константин
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Коваленко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 1975 (48 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:0 Сатурн (Раменское)
    23.07.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Сокол (Саратов)
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