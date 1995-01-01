|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|5:0
|Крылья Советов (Самара)
|28.10.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)
|24.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Динамо (Москва)
|16.10.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Динамо (Ставрополь)
|02.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|31.08.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|15.08.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|03.08.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Динамо (Ставрополь)
|20.07.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Динамо (Ставрополь)