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    Андрей Завьялов - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Завьялов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1971 (52 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.1995 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    29.07.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 4:0 Уралмаш (Екатеринбург)
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