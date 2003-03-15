|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|10
|-13
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|01.09.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:2
|Рубин (Казань)
|24.08.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|18.08.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:2
|Торпедо (Москва)
|08.08.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.08.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|26.07.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|19.07.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|23.03.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|15.03.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)