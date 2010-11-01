Введите ваш ник на сайте
Максим Бондаренко - новости

Завершил карьеру
16 июня 1981 - 2 октября 2025 (44)
#26 | Нападающий
182 см | 79 кг
Россия
Статистика Новости
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
3 октября
1
