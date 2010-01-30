Давид Эльм - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Эльм
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1983 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Эльм
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1983 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|46' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Фулхэм (Лондон)
|02.05.2010
|86' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:2
|Вест Хэм (Лондон)
|25.04.2010
|79' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|04.04.2010
|1' -46'
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|28.02.2010
|84' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|21.02.2010
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|09.02.2010
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Бернли (Бернли)
|31'
|06.02.2010
|1' -76'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|03.02.2010
|78' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Портсмут (Портсмут)
|30.01.2010
|65' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|26.01.2010
|80' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)