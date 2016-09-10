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Дмитрий Стажила
Статистика
Дмитрий Стажила - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1991 (35)
#1 | Вратарь
202 см | 87 кг
Молдова
Статистика
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (ЛФЛ)
3
-6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
10.09.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.09.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
4 : 1
13.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
06.08.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0 : 0
31.07.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
27.07.2016
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-2
1 : 0
23.07.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
11.07.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
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