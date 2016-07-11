Дмитрий Стажила - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Стажила
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 августа 1991 (31 год)
|Рост
|202
|Вес
|87
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Стажила
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 августа 1991 (31 год)
|Рост
|202
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань (ЛФЛ)
|3
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2016
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|03.09.2016
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:4
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|13.08.2016
|1' -90'
|Химки (Химки)
|4:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|06.08.2016
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|31.07.2016
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|27.07.2016
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Тосно (Тосно)
|23.07.2016
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|11.07.2016
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)