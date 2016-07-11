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    Дмитрий Стажила - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Фамилия Стажила
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 августа 1991 (31 год)
    Рост 202
    Вес 87
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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