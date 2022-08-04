Эран Захави - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Эран
|Фамилия
|Захави
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Эран
|Фамилия
|Захави
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|3
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|64' -125'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|1' -69'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|74'
|04.08.2022
|67' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)
|84' 85'