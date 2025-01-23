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Эран Захави
Статистика
Эран Захави - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1987 (39)
#7 | Нападающий
178 см
Израиль | Франция
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Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 7 тур
Буде-Глимт
3 : 1
23.01.2025
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
2 : 1
12.12.2024
РФШ
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
1 : 3
28.11.2024
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Аякс
5 : 0
07.11.2024
Маккаби
82' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
0 : 2
03.10.2024
Мидтьюлланд
72' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Брага
2 : 1
26.09.2024
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
3 : 0
22.08.2024
ТСЦ Бачка Топола
62' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 0
15.08.2024
Паневежис
74' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Паневежис
1 : 2
06.08.2024
Маккаби
77' - 90'
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