Статистика по турнирам

Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига конференций 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010