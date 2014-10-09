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    Артур Патраш - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Артур
    Фамилия Патраш
    Команда Милсами
    Состав Основной
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1988 (35 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 1' -63' Швеция 2:0 Молдавия
    09.10.2015 Был в запасе Молдавия 1:2 Россия
    08.09.2015 1' -71' Молдавия 0:2 Черногория
    05.09.2015 1' -90' Австрия 1:0 Молдавия
    14.06.2015 1' -89' Лихтенштейн 1:1 Молдавия
    27.03.2015 Был в запасе Молдавия 0:2 Швеция
    15.11.2014 1' -75' Молдавия 0:1 Лихтенштейн
    12.10.2014 46' -90' Россия 1:1 Молдавия
    09.10.2014 87' -90' Молдавия 1:2 Австрия
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