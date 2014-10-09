Артур Патраш - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Патраш
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1988 (35 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Патраш
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1988 (35 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Молдавия
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|1' -63'
|Швеция
|2:0
|Молдавия
|09.10.2015
|Был в запасе
|Молдавия
|1:2
|Россия
|08.09.2015
|1' -71'
|Молдавия
|0:2
|Черногория
|05.09.2015
|1' -90'
|Австрия
|1:0
|Молдавия
|14.06.2015
|1' -89'
|Лихтенштейн
|1:1
|Молдавия
|27.03.2015
|Был в запасе
|Молдавия
|0:2
|Швеция
|15.11.2014
|1' -75'
|Молдавия
|0:1
|Лихтенштейн
|12.10.2014
|46' -90'
|Россия
|1:1
|Молдавия
|09.10.2014
|87' -90'
|Молдавия
|1:2
|Австрия