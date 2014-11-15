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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Лихтенштейн
Молдова - Лихтенштейн: обзор матча 15 ноября 2014
Молдова
15.11.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 4 тур
0 : 1
Завершен
Лихтенштейн
74'
Ф. Бургмайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Лихтенштейн
90'
Замена
Н. Кибер
️️️️
И. Квинтанс
88'
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Бюхель
79'
Желтая карточка
Д. Саланович
Замена
А. Суворов
️️️️
А. Патраш
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бургмайер
63'
Замена
С. Кене
️️️️
Д. Брендле
Замена
Д. Спэтару
️️️️
А. Кожокарь
56'
55'
Желтая карточка
Д. Брендле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
11
Раду Гынсарь
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
11
Франц Бургмайер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
0
Василе Жардан
ЦЗ
4
Максим Фокша
ЦЗ
20
Виктор Георгий
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Александр Суворов
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
0
Винценц Флатц
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
9
Саймон Кене
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
4-1-4-1
1
Чебану
4
Головатенко
6
Епуряну
20
Рацу
2
Армаш
8
Гацкан
11
Гынсарь
19
Патраш
7
Ионицэ
13
Кожокарь
10
Дедов
2-5-2-1
1
Бюхель
4
Кауфманн
5
Квинтанс
6
Кристен
10
Визер
18
Хаслер
23
Польверино
2
Брендле
11
Бургмайер
13
Бюхель
11
Саланович
19
Патраш
11
Суворов
11
Суворов
19
Патраш
13
Кожокарь
9
Спэтару
9
Спэтару
13
Кожокарь
2
Брендле
9
Кене
9
Кене
2
Брендле
13
Бюхель
17
Губзер
17
Губзер
13
Бюхель
5
Квинтанс
21
Кибер
21
Кибер
5
Квинтанс
Остались в запасе
Молдова
Лихтенштейн
23
Николай Каланча
ВР
0
Василе Жардан
ЦЗ
4
Максим Фокша
ЦЗ
20
Виктор Георгий
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
25
Алексей Кошелев
ВР
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
Главный тренер
Александр Куртеян
0
Винценц Флатц
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
20
Сандро Вольфингер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
23
Николай Каланча
ВР
0
Василе Жардан
ЦЗ
4
Максим Фокша
ЦЗ
20
Виктор Георгий
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
25
Алексей Кошелев
ВР
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
Остались в запасе
0
Винценц Флатц
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
20
Сандро Вольфингер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Молдова - Лихтенштейн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Зимбру
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