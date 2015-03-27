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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Швеция
Молдова - Швеция: обзор матча 27 марта 2015
Молдова
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 5 тур
0 : 2
Завершен
Швеция
46'
З. Ибрагимович
84'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Швеция
Желтая карточка
А. Гацкан
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
А. Гранквист
Желтая карточка
С. Георгиев
87'
Замена
С. Георгиев
️️️️
Г. Богиу
86'
85'
Замена
П. Вернблум
️️️️
Э. Зенгин
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Ибрагимович
80'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
С. Ларссон
70'
Замена
М. Берг
️️️️
И. Телин
Замена
В. Фрунзе
️️️️
Г. Андроник
70'
65'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
54'
Желтая карточка
М. Ольссон
46'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
П. Рацу
45'
Замена
А. Кожокарь
️️️️
А. Ионицэ
36'
Желтая карточка
В. Головатенко
28'
4'
Желтая карточка
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Артур Ионицэ
ЦП
11
Георги Богиу
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Анатолий Кептине
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
9
Дану Спэтару
ПП
20
Виорел Фрунзе
ЦФ
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
3-3-1-3
1
Чебану
2
Армаш
20
Рацу
16
Болохан
4
Головатенко
8
Гацкан
6
Епуряну
7
Ионицэ
10
Дедов
11
Богиу
17
Андроник
4-4-2
1
Исакссон
4
Гранквист
13
Йоханссон
18
Ольссон
5
Бенгтссон
9
Чельстрем
7
Ларссон
13
Экдаль
22
Зенгин
10
Ибрагимович
22
Телин
17
Андроник
20
Фрунзе
20
Фрунзе
17
Андроник
7
Ионицэ
13
Кожокарь
13
Кожокарь
7
Ионицэ
11
Богиу
19
Георгиев
19
Георгиев
11
Богиу
22
Зенгин
16
Вернблум
16
Вернблум
22
Зенгин
7
Ларссон
10
Форсберг
10
Форсберг
7
Ларссон
22
Телин
9
Берг
9
Берг
22
Телин
Остались в запасе
Молдова
Швеция
0
Анатолий Кептине
ЦП
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Артур Патраш
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Александр Куртеян
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Ола Тойвонен
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
0
Анатолий Кептине
ЦП
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
19
Артур Патраш
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Ола Тойвонен
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Молдова - Швеция
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Зимбру
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