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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Молдова
Австрия - Молдова: обзор матча 05 сентября 2015
Австрия
05.09.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 7 тур
1 : 0
Завершен
Молдова
52'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Молдова
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Алаба
90'
+2
87'
Замена
К. Карп
️️️️
Н. Милинчану
Замена
Р. Окотие
️️️️
М. Янко
84'
79'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
Е. Чеботару
Замена
Я. Яншер
️️️️
М. Харник
76'
55'
Замена
П. Рацу
️️️️
Г. Андроник
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
52'
39'
Желтая карточка
И. Чебану
Желтая карточка
С. Предль
37'
25'
Желтая карточка
Е. Чеботару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
9
Евгений Чеботару
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Ясин Пехливан
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
3-3-1-3
1
Альмер
8
Алаба
3
Драгович
17
Кляйн
5
Фукс
14
Баумгартлингер
15
Предль
10
Юнузович
11
Харник
7
Арнаутович
21
Янко
4-3-3
1
Чебану
2
Армаш
6
Ерхан
15
Жардан
4
Головатенко
9
Чеботару
13
Кожокарь
19
Патраш
17
Андроник
10
Дедов
14
Милинчану
8
Алаба
6
Илсанкер
6
Илсанкер
8
Алаба
11
Харник
22
Яншер
22
Яншер
11
Харник
21
Янко
9
Окотие
9
Окотие
21
Янко
17
Андроник
20
Рацу
20
Рацу
17
Андроник
14
Милинчану
22
Карп
22
Карп
14
Милинчану
9
Чеботару
11
Гынсарь
11
Гынсарь
9
Чеботару
Остались в запасе
Австрия
Молдова
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Ясин Пехливан
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
14
Константин Богдан
ЦЗ
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Главный тренер
Александр Куртеян
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Ясин Пехливан
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
14
Константин Богдан
ЦЗ
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Александр Куртеян
Статистика матча Австрия - Молдова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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