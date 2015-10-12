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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Молдова
Швеция - Молдова: обзор матча 12 октября 2015
Швеция
12.10.2015, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 10 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
24'
З. Ибрагимович
48'
Э. Зенгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Молдова
Замена
А. Тиннерхольм
️️️️
М. Лустиг
85'
82'
Замена
Д. Спэтару
️️️️
И. Жардан
65'
Замена
И. Армаш
️️️️
Ю. Ерхан
63'
Замена
А. Антонюк
️️️️
А. Патраш
Замена
О. Тойвонен
️️️️
З. Ибрагимович
57'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
К. Чельстрем
57'
ГОЛ! 2:0!
Э. Зенгин
Пас отдал
Д. Гуидетти
48'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
М. Лустиг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
18
Оскар Левицки
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Александр Время
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
17
Сергей Истрати
ЦФ
Главный тренер
Стефан Стойка
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
0
Абдул Халили
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Александру Оника
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
20
Владимир Амброш
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
14
Николай Милинчану
ЦФ
4-4-2
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Гранквист
18
Ольссон
3
Антонссон
22
Зенгин
9
Чельстрем
7
Ларссон
18
Левицки
11
Гуидетти
10
Ибрагимович
3-2-3-1
1
Чебану
0
Бургиу
15
Жардан
0
Бордиян
4
Потырнике
4
Головатенко
0
Время
19
Патраш
9
Чеботару
17
Истрати
2
Лустиг
13
Тиннерхольм
13
Тиннерхольм
2
Лустиг
9
Чельстрем
13
Свенссон
13
Свенссон
9
Чельстрем
10
Ибрагимович
20
Тойвонен
20
Тойвонен
10
Ибрагимович
6
Ерхан
2
Армаш
2
Армаш
6
Ерхан
19
Патраш
13
Антонюк
13
Антонюк
19
Патраш
15
Жардан
9
Спэтару
9
Спэтару
15
Жардан
Остались в запасе
Швеция
Молдова
0
Абдул Халили
ЦП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Александру Оника
ЦП
20
Владимир Амброш
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Стефан Стойка
Остались в запасе
0
Абдул Халили
ЦП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Александру Оника
ЦП
20
Владимир Амброш
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Стефан Стойка
Статистика матча Швеция - Молдова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Спорт 1
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