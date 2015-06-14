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Расписание матчей
Евро-2024
Лихтенштейн - Молдова
Лихтенштейн - Молдова: обзор матча 14 июня 2015
Лихтенштейн
14.06.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Молдова
21'
С. Визер
44'
Г. Богиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Молдова
89'
Замена
М. Антонюк
️️️️
А. Патраш
Замена
Д. Брендле
️️️️
Ф. Эрне
83'
Желтая карточка
Ф. Эрне
76'
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Бюхель
69'
51'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
С. Визер
51'
46'
Замена
К. Карп
️️️️
А. Епуряну
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Богиу
Пас отдал
Н. Милинчану
Замена
С. Кене
️️️️
И. Эри
42'
37'
Замена
Н. Милинчану
️️️️
А. Кептине
ГОЛ! 1:0!
С. Визер
Пас отдал
С. Йилдыз
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
11
Франц Бургмайер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
7
Филлип Эрне
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
0
Анатолий Кептине
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
11
Георги Богиу
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Максим Антонюк
ЦП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
2-5-3
0
Йеле
0
Эри
4
Кауфманн
11
Бургмайер
13
Бюхель
10
Визер
23
Польверино
6
Кристен
10
Фрик
15
Йилдыз
7
Эрне
4-1-3-2
1
Чебану
6
Ерхан
6
Епуряну
20
Рацу
2
Армаш
8
Гацкан
0
Кептине
13
Кожокарь
19
Патраш
10
Дедов
11
Богиу
0
Эри
9
Кене
9
Кене
0
Эри
7
Эрне
2
Брендле
2
Брендле
7
Эрне
13
Бюхель
17
Губзер
17
Губзер
13
Бюхель
19
Патраш
0
Антонюк
0
Антонюк
19
Патраш
6
Епуряну
22
Карп
22
Карп
6
Епуряну
0
Кептине
14
Милинчану
14
Милинчану
0
Кептине
Остались в запасе
Лихтенштейн
Молдова
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
22
Вадим Раца
ПЗ
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Главный тренер
Александр Куртеян
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Остались в запасе
22
Вадим Раца
ПЗ
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Александр Куртеян
Статистика матча Лихтенштейн - Молдова
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Райнпарк
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