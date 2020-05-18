Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мехди Бурабиа - статистика

Завершил карьеру
7 августа 1991 (35)
#10 | Полузащитник
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
30
1
4
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Галатасарай
3 : 0
18.05.2025
Кайсериспор
1' - 66'
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
1 : 1
03.05.2025
Кайсериспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 0
27.04.2025
Ризеспор
1' - 72'
43'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.04.2025
Касымпаша
1' - 65'
31'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
0 : 2
04.04.2025
Кайсериспор
1' - 79'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 0
15.03.2025
Кайсериспор
1' - 63'
34'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 1
08.03.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 72'
44, 67'
38'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
01.03.2025
Кайсериспор
1' - 71'
27'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 70'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 70'
Турция. Суперлига, 24 тур
Эюпспор
1 : 1
16.02.2025
Кайсериспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
3 : 2
08.02.2025
Коньяспор
1' - 77'
14'
Турция. Суперлига, 22 тур
Кайсериспор
0 : 0
01.02.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 1
11.01.2025
Самсунспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
1 : 5
22.12.2024
Галатасарай
58' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
1' - 87'
59'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
08.12.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
3 : 0
01.12.2024
Кайсериспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
2 : 6
23.11.2024
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
1' - 64'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 0
02.11.2024
Адана Демирспор
1' - 84'
74'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
2 : 2
19.10.2024
Газиантеп
46' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
05.10.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
1' - 72'
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
1' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
1' - 41'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
1' - 84'
14'
Главные новости
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
4
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
3
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+