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Корнел Салата
Статистика
Корнел Салата - статистика
Завершил карьеру
24 января 1985 (41)
#19 | Защитник
191 см | 89 кг
Словакия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Рапид
4 : 0
16.08.2018
Слован
1' - 90'
77'
Лига Европы, 2 раунд
Слован
3 : 1
02.08.2018
Бальцан
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Бальцан
2 : 1
26.07.2018
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Слован
5 : 0
19.07.2018
Милсами
Был в запасе
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