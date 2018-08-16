Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Чемпионат мира 2010