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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Слован
Рапид - Слован: обзор матча 16 августа 2018
Рапид
16.08.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Слован
3'
К. Кнасмюллнер
79'
К. Кнасмюллнер
84'
Т. Мург
90+4'
К. Кнасмюллнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Слован
ГОЛ! 4:0!
К. Кнасмюллнер
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Т. Мург
Пас отдал
К. Кнасмюллнер
84'
ГОЛ! 2:0!
К. Кнасмюллнер
79'
77'
Желтая карточка
К. Салата
51'
Желтая карточка
В. Божиков
Желтая карточка
Д. Алар
45'
Желтая карточка
Б. Болинголи
43'
Желтая карточка
Ш. Шваб
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Б. Болинголи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Слован
29
Василь Божиков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Яя Туре
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
Слован
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
8
Давид Холман
ЦП
2-3-2
30
Штребингер
5
Болинголи
6
Зоннляйтнер
22
Шваб
28
Кнасмюллнер
99
Мург
19
Алар
14
Бериша
2-1-2
29
Божиков
19
Салата
10
Рабиу
71
Дразич
99
Шпорар
Остались в запасе
Рапид
Слован
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
8
Давид Холман
ЦП
Главный тренер
Яя Туре
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
8
Давид Холман
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Яя Туре
Статистика матча Рапид - Слован
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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