Нуно Коэльо - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Нуно
|Фамилия
|Коэльо
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1986 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Нуно
|Фамилия
|Коэльо
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1986 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брага
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2012
|1' -90'
|Брага (Брага)
|1:2
|Галатасарай (Стамбул)
|20.11.2012
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|3:1
|Брага (Брага)
|07.11.2012
|1' -90'
|Брага (Брага)
|1:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|23.10.2012
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:2
|Брага (Брага)
|02.10.2012
|90' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|0:2
|Брага (Брага)
|19.09.2012
|1' -90'
|Брага (Брага)
|0:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|28.08.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
(4:5)п
|Брага (Брага)
|22.08.2012
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|1:1
|Удинезе (Удине)