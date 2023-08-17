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Вадис Оджиджа-Офое
Статистика
Вадис Оджиджа-Офое - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1989 (37), Гент
#8 | Полузащитник
185 см | 75 кг
Бельгия | Гана
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И
Г
П
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К
Хайдук
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
ПАОК
3 : 0
17.08.2023
Хайдук
1' - 90'
63'
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
0 : 0
10.08.2023
ПАОК
1' - 79'
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