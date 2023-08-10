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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайдук - ПАОК
Хайдук - ПАОК: обзор матча 10 августа 2023
Хайдук
10.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - ПАОК
Замена
Д. Миканович
️️️️
Ф. Муфи
90'
+5
87'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
82'
Желтая карточка
Ш. Шваб
79'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Т. Циггарас
Замена
И. Диалло
️️️️
Ферру
79'
Замена
A. Kalik
️️️️
В. Оджиджа-Офое
79'
72'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Ф. Соареш
Замена
I. Dolček
️️️️
Э. Сахити
67'
61'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
61'
Замена
Тайсон
️️️️
Х. Нарей
40'
Желтая карточка
Брэндон
32'
Желтая карточка
Т. Циггарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
7
Халед Нарей
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Tino Blaž Lauš
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
28
Роко Брайкович
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
11
Тайсон
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
3-2-2-1-3
4
Ферру
17
Мельняк
14
Сигур
31
Шарлия
18
Муфи
8
Оджиджа-Офое
10
Кровинович
44
Сахити
13
10
Ливайя
9
Млакар
4-2-3-1
24
Котарски
94
Кедзиора
3
Кулиеракис
5
Троост-Эконг
21
Баба
5
Циггарас
14
Живкович
7
Нарей
22
Соареш
45
Константелиас
23
Брэндон
4
Ферру
5
Диалло
5
Диалло
4
Ферру
18
Муфи
24
Миканович
24
Миканович
18
Муфи
8
Оджиджа-Офое
20
20
8
Оджиджа-Офое
44
Сахити
7
7
44
Сахити
22
Соареш
22
Шваб
22
Шваб
22
Соареш
5
Циггарас
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Циггарас
7
Нарей
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Нарей
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
Остались в запасе
Хайдук
ПАОК
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Tino Blaž Lauš
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Josip Elez
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Tino Blaž Lauš
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Josip Elez
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Хайдук - ПАОК
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
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