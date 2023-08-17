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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Хайдук
ПАОК - Хайдук: обзор матча 17 августа 2023
ПАОК
17.08.2023, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Хайдук
12'
Ш. Шваб (П)
79'
А. Живкович
85'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Хайдук
ГОЛ! 3:0!
А. Живкович
85'
84'
Желтая карточка
И. Диалло
82'
Замена
Д. Миканович
️️️️
Ф. Муфи
ГОЛ! 2:0!
А. Живкович
Пас отдал
Брэндон
79'
Замена
Брэндон
️️️️
М. Саматта
78'
Желтая карточка
М. Саматта
75'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Ф. Соареш
73'
72'
Замена
Л. Даяку
️️️️
Я. Млакар
63'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Замена
Тайсон
️️️️
Х. Нарей
62'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Т. Циггарас
62'
58'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Ф. Кровинович
58'
Замена
I. Dolček
️️️️
Э. Сахити
Желтая карточка
А. Рахман Баба
52'
51'
Желтая карточка
З. Шарлия
23'
Желтая карточка
Ф. Муфи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Шваб
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Хайдук
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
10
Филип Кровинович
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
22
Филипе Соареш
АП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
4
Ферру
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
8
Tino Blaž Lauš
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Filip Čuić
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
21
Баба
5
Троост-Эконг
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
22
Шваб
5
Циггарас
14
Живкович
45
Константелиас
7
Нарей
38
Саматта
3-2-2-1-3
5
Диалло
17
Мельняк
14
Сигур
18
Муфи
31
Шарлия
10
Кровинович
8
Оджиджа-Офое
44
Сахити
10
Ливайя
9
Млакар
13
Соареш
21
Оздоев
21
Оздоев
Соареш
5
Циггарас
22
Соареш
22
Соареш
5
Циггарас
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
7
Нарей
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Нарей
18
Муфи
24
Миканович
24
Миканович
18
Муфи
10
Кровинович
45
Бенрау
45
Бенрау
10
Кровинович
44
Сахити
7
7
44
Сахити
9
Млакар
43
Даяку
43
Даяку
9
Млакар
Остались в запасе
ПАОК
Хайдук
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
33
Тони Силич
ВР
4
Ферру
ЦЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
8
Tino Blaž Lauš
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
4
Ферру
ЦЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
8
Tino Blaž Lauš
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча ПАОК - Хайдук
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Стадион:
Тумба
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