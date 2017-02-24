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    Майкл Уильямсон - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Уильямсон
    Команда Гейтсхед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 191
    Вес 86
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2017 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 3:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    23'
    22.04.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
    17.04.2017 1' -90' Лидс (Лидс) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.04.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    08.04.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.04.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.04.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Кардифф (Кардифф)
    18.03.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.03.2017 1' -85' Рединг (Рединг) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    38' 85'
    24.02.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    14.02.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
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