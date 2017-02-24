Майкл Уильямсон - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Уильямсон
|Команда
|Гейтсхед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Уильямсон
|Команда
|Гейтсхед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2017
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23'
|22.04.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.04.2017
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Кардифф (Кардифф)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.03.2017
|1' -85'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|38' 85'
|24.02.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|14.02.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)