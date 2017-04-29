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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Вулверхэмптон
Дерби Каунти - Вулверхэмптон: обзор матча 29 апреля 2017
Дерби Каунти
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
12'
Д. Наджент
29'
Б. Джонсон
57'
К. Брайсон
45+1'
Б. Маршалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Вулверхэмптон
Замена
И. Анья
️️️️
М. Ольссон
84'
78'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
73'
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
Б. Маршалл
Замена
С. Кристи
️️️️
А. Пирс
68'
Желтая карточка
А. Пирс
62'
ГОЛ! 3:1!
К. Брайсон
Пас отдал
Д. Расселл
57'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Маршалл
Пас отдал
Н. Дико
33'
Красная карточка
И. Кавалейру
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Расселл
29'
23'
Желтая карточка
М. Уильямсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Наджент
Пас отдал
Т. Инс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ПП
77
Джонни Расселл
ЛФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЛФ
12
Нуха Дико
ЦФ
10
Бен Маршалл
РФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Силвио Прото
ВР
26
Джон Радди
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
4
Джонсон
19
Баттерфилд
29
Ольссон
7
Брайсон
77
Расселл
35
Наджент
10
Инс
4-3-3
1
Бургойн
5
Уильямсон
29
Сайсс
15
Коди
30
Хаус
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
8
Эванс
10
Маршалл
12
Дико
8
Иван Кавалейру
15
Пирс
29
Кристи
29
Кристи
15
Пирс
29
Ольссон
21
Анья
21
Анья
29
Ольссон
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
10
Маршалл
25
Энобахаре
25
Энобахаре
10
Маршалл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Вулверхэмптон
1
Джонатан Митчелл
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
26
Джон Радди
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
26
Джон Радди
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Дерби Каунти - Вулверхэмптон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Прайд Парк
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