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Литва. А-Лига
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Кауно Жальгирис
Леон Крекович
Статистика
€ 400 тыс
Леон Крекович - статистика
Кауно Жальгирис
7 мая 2000 (26), Книн
#9 | Нападающий
182 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
29.07.2026
КИ Клаксвик
46' - 90'
85'
Лига чемпионов, 2 раунд
КИ Клаксвик
0 : 0
21.07.2026
Кауно Жальгирис
46' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кауно Жальгирис
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
29.07.2026
КИ Клаксвик
46' - 90'
85'
Лига чемпионов, 2 раунд
КИ Клаксвик
0 : 0
21.07.2026
Кауно Жальгирис
46' - 90'
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