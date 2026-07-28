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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мьеллбю
Аки Самуэльсен
Статистика
€ 700 тыс
Аки Самуэльсен - статистика
Мьеллбю
17 апреля 2004 (22), Торсхавн
#23 | Нападающий
174 см
Фареры
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн
0 : 0
28.07.2026
Мьеллбю
1' - 90'
39'
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
Кальмар
2 : 1
25.07.2026
Мьеллбю
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Мьеллбю
3 : 0
21.07.2026
Линкольн
1' - 90'
18, 24'
67'
67'
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
Мьеллбю
0 : 0
17.07.2026
Вестерос
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
Мьеллбю
1 : 2
11.07.2026
АИК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
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Мьеллбю
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1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн
0 : 0
28.07.2026
Мьеллбю
1' - 90'
39'
Лига чемпионов, 2 раунд
Мьеллбю
3 : 0
21.07.2026
Линкольн
1' - 90'
18, 24'
67'
67'
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