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Грузия. Лига Эровнули
Команды
Иберия 1999
Звиад Начкебия
Статистика
€ 150 тыс
Звиад Начкебия - статистика
Иберия 1999
19 августа 1999 (26)
#10 | Нападающий
170 см
Грузия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 раунд
Иберия 1999
0 : 2
21.07.2026
Слован
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Иберия 1999
2 : 2
14.07.2026
Флора
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Флора
2 : 3
08.07.2026
Иберия 1999
1' - 90'
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Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
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Иберия 1999
3
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Иберия 1999
0 : 2
21.07.2026
Слован
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Иберия 1999
2 : 2
14.07.2026
Флора
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Флора
2 : 3
08.07.2026
Иберия 1999
1' - 90'
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