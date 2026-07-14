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Дрита
Йорго Пеллумби
Статистика
Йорго Пеллумби - статистика
Дрита
15 июля 2000 (26), Корча
#32 | Защитник
186 см
Албания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Дрита
2 : 3
14.07.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
44'
Лига чемпионов, 1 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
07.07.2026
Дрита
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дрита
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Дрита
2 : 3
14.07.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
44'
Лига чемпионов, 1 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
07.07.2026
Дрита
1' - 90'
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