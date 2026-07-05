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Химнасия
Хуан Кортаццо
Статистика
€ 50 тыс
Хуан Кортаццо - статистика
Химнасия
18 октября 2005 (20), Ла-Плата
#35 | Защитник
191 см
Аргентина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 1
05.07.2026
Химнасия
Был в запасе
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