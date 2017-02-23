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Тьяго Пинту
Статистика
Тьяго Пинту - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 1988 (38), Порту
#8 | Защитник
177 см | 70 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2020/2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Османлыспор
8
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Османлыспор
0 : 3
23.02.2017
Олимпиакос
1' - 67'
Лига Европы, 1/16 финала
Олимпиакос
0 : 0
16.02.2017
Османлыспор
1' - 90'
61'
Лига Европы, 6 тур
Османлыспор
2 : 0
08.12.2016
Цюрих
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
ФКСБ
2 : 1
24.11.2016
Османлыспор
1' - 90'
85'
Лига Европы, 4 тур
Вильярреал
1 : 2
03.11.2016
Османлыспор
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Османлыспор
2 : 2
20.10.2016
Вильярреал
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Цюрих
2 : 1
29.09.2016
Османлыспор
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Османлыспор
2 : 0
15.09.2016
ФКСБ
1' - 90'
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