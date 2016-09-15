Тьяго Пинту - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Тьяго
|Фамилия
|Пинту
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Тьяго
|Фамилия
|Пинту
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Османлыспор
|8
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2017
|1' -67'
|Османлыспор (Анкара)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|16.02.2017
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Османлыспор (Анкара)
|61'
|08.12.2016
|1' -90'
|Османлыспор (Анкара)
|2:0
|Цюрих (Цюрих)
|24.11.2016
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Османлыспор (Анкара)
|85'
|03.11.2016
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Османлыспор (Анкара)
|20.10.2016
|1' -90'
|Османлыспор (Анкара)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|29.09.2016
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Османлыспор (Анкара)
|15.09.2016
|1' -90'
|Османлыспор (Анкара)
|2:0
|ФКСБ (Бухарест)