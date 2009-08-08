Даниэль Гункель - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Гункель
|Команда
|Шварц-Вайсс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Гункель
|Команда
|Шварц-Вайсс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2009
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|26.09.2009
|77' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Майнц (Майнц)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|12.09.2009
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|2:1
|Герта (Берлин)
|28.08.2009
|76' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Майнц (Майнц)
|78'
|22.08.2009
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|2:1
|Бавария (Мюнхен)
|15.08.2009
|46' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|08.08.2009
|65' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:2
|Байер (Леверкузен)
|81'