Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Даниэль Гункель - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Гункель
    Команда Шварц-Вайсс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.2009 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:0 Майнц (Майнц)
    26.09.2009 77' -90' Вердер (Бремен) 3:0 Майнц (Майнц)
    19.09.2009 Был в запасе Бохум (Бохум) 2:3 Майнц (Майнц)
    12.09.2009 Был в запасе Майнц (Майнц) 2:1 Герта (Берлин)
    28.08.2009 76' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Майнц (Майнц)
    78'
    22.08.2009 Был в запасе Майнц (Майнц) 2:1 Бавария (Мюнхен)
    15.08.2009 46' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Майнц (Майнц)
    08.08.2009 65' -90' Майнц (Майнц) 2:2 Байер (Леверкузен)
    81'
    • Читайте нас: 
    11