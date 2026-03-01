Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Команды
Сибирь
Артем Попков
Статистика
Артем Попков - статистика
Сибирь
30 апреля 2006 (19)
#26 | Полузащитник
187 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Сибирь
2 : 2
01.03.2026
Волгарь
Был в запасе
Главные новости
Радимов – об игре ЦСКА против «Ахмата»: «Как коровы на льду»
16:43
Реакция Мостового на празднование Соболева после гола «Балтике»
16:20
6
В «Крыльях Советов» прояснили ситуацию с Суторминым, с которым собирались расторгнуть контракт
15:48
Радимов: «Карседо не решил главную проблему «Спартака»
15:37
8
Видео
Орлов встал на защиту арбитра, не засчитавшего гол «Балтики» в ворота «Зенита»
15:29
10
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
15:20
3
Гендиректор «Динамо» ответил на провокационные слова Глушакова
14:58
1
Соболев раскрыл, кому посвятил первый за 5 месяцев гол: «Это тебе, кабанчик мой!»
14:35
3
«Реал» хочет назначить тренера, дважды отказавшего клубу
14:30
Фото
Сборная Узбекистана определилась с местом базирования на ЧМ-2026
13:57
4
Все новости
