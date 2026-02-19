Введите ваш ник на сайте
РПЛ
Матчи
Новости
Новости
РПЛ
Бразилия. Серия А
Команды
Ботафого
Италло Родригес де Оливейра
Статистика
Италло Родригес де Оливейра - статистика
Ботафого
22 июля 2004 (21)
#3 | Защитник
193 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Насьональ Потоси
1 : 0
19.02.2026
Ботафого
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
1' - 46'
17'
Генич в больнице, бесчеловечный поступок фанатов «Спартака», конфуз «Динамо», Глушенков не слушается Семака и другие новости
01:36
Глушенков включил только одного зенитовца в топ-4 игроков РПЛ
00:45
86-летний ветеран ЦСКА заявил о своем сходстве с новичком команды Рейсом
00:11
1
В Португалии расхвалили новичка ЦСКА Рейса
Вчера, 23:42
У «Челси» появился титульный спонсор
Вчера, 23:26
«Зенит» сыграет закрытый матч с московским клубом
Вчера, 23:13
1
Стало известно, за сколько Дивеев снимает квартиру в Петербурге
Вчера, 22:52
6
Уолкотт определил, на каком месте «Реал» был бы в АПЛ
Вчера, 22:21
Глушенков объяснил, почему не празднует голы
Вчера, 22:08
3
Фото
Генич попал в больницу после своего скандального поступка
Вчера, 21:57
2
