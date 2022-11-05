Максим Ковалев - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алчевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алчевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|17.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|15'
|13.11.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2022
|1' -66'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|05.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Ингулец (Петрово)