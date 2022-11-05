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    Максим Ковалев - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Ковалев
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Родной город Алчевск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 1989 (33 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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