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    Евгений Барышников - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Витальевич
    Фамилия Барышников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтовик-Укрнафта 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2008 1' -90' Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) 0:3 Динамо (Киев)
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