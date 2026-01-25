Введите ваш ник на сайте
Тедди Оку
Статистика
Тедди Оку - статистика
Аль-Рияд
15 мая 1998 (27), Париж
#10 | Нападающий
166 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Рияд
1 : 1
25.01.2026
Аль-Хиляль
46' - 90'
89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
2 : 2
21.01.2026
Аль-Рияд
1' - 59'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фат
3 : 1
13.01.2026
Аль-Рияд
1' - 56'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
1 : 1
10.01.2026
Аль-Фейха
1' - 78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
4 : 0
04.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Главные новости
Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех
1
ЦСКА интересуется защитником «Аталанты»
13:59
Фото
«Пари НН» выкупил 21-летнего экс-спартаковца
13:47
Французский журналист заявил, что Сафонов стал безоговорочно основным вратарем «ПСЖ»
13:04
2
Товарищеский матч. «Ахмат» Черчесова победой над европейским клубом реабилитировался за поражение от команды Первой лиги
13:03
3
Защитник «Локо», угрожавший саботажем, принял решение по своему будущему
12:11
Миллер дал отмашку на трансфер Дурана в «Зенит»
11:59
15
«Спартак» упомянут в слитых файлах секс-преступника Эпштейна
11:43
21
Роналду блокирует трансфер Бензема
11:27
3
Фото
Юран нашел новый клуб
11:22
4
Все новости
