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Мехелен
Редуан Аляль
Трансферы
€ 5 млн
Редуан Аляль - трансферы
Мехелен
5 марта 2003 (23), Монпелье
#25 | Защитник
187 см
Марокко | Франция
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16.08.24 / 30.06.25
Мехелен
-
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Камбэки Англии и Бельгии на ЧМ-2026, зарплата Воробьева в «Спартаке», проблемы Дзюбы с поиском клуба и другие новости
02:00
ЧМ-2026. Бельгия вышла в 1/8 финала, отыграв два мяча и победив Сенегал (3:2) благодаря пенальти на 125-й минуте
01:50
10
Кейн повторил достижение Роналду
01:35
«Реал» предложил «Манчестер Сити» купить 50-миллионного полузащитника
01:25
Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: победителем стал участник с интересным ником
00:59
15
80-миллионный новичок «Барселоны» установил рекорд чемпионата мира
00:49
Пономарев предложил Дзюбе сменить профессию
00:37
1
Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго
00:29
Раскрыт человек, который помог состояться трансферу Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 23:53
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