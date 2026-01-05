Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Кубок Африки
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бельгия. Про-Лига
Команды
Зюлте-Варегем
Точукву Нади
Статистика
€ 2 млн
Точукву Нади - статистика
Зюлте-Варегем
30 июня 2003 (22)
#21 | Полузащитник
176 см
Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Был в запасе
Кубок африканских наций, 3 тур
Уганда
1 : 3
30.12.2025
Нигерия
76' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Нигерия
3 : 2
27.12.2025
Тунис
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Нигерия
2 : 1
23.12.2025
Танзания
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
2 : 1
16.12.2025
Нигерия
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
13.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
25'
Главные новости
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
17:05
В Бразилии раскрыли итоговую стоимость трансфера Жерсона из «Зенита» в «Крузейро»
16:57
1
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала»
15:55
1
«Зенит» принял предложение «Крузейро» по Жерсону
15:35
6
В АПЛ забит самый поздний победный гол в истории
15:28
«Крылья Советов» не могут договориться об аренде полузащитника «Локомотива»
15:15
Фото
Суперкомпьютер предсказал победителя Кубка Африки
14:56
3
Смородская: «В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо»
14:28
4
Зенитовец Гонду приблизился к переходу в ЦСКА
13:59
6
Президент «Крузейро» пошутил о покупке Жерсона у «Зенита»
13:38
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: