€ 8,50 млн

Никколо Фортини - статистика

Фиорентина
13 февраля 2006 (19)
#29 | Защитник
185 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
61' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Фиорентина
2 : 1
11.12.2025
Динамо К
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
62' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 0
30.11.2025
Фиорентина
64' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Фиорентина
0 : 1
27.11.2025
АЕК
1' - 79'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
22.11.2025
Ювентус
46' - 90'
