Фиорентина
Эдди Куадио
Статистика
€ 500 тыс
Эдди Куадио - статистика
Фиорентина
7 мая 2006 (19)
#60 | Защитник
191 см
Италия | Кот-д'Ивуар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Фиорентина
2 : 1
11.12.2025
Динамо К
86' - 90'
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 0
30.11.2025
Фиорентина
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Фиорентина
0 : 1
27.11.2025
АЕК
63' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
22.11.2025
Ювентус
69' - 90'
Главные новости
В Испании раскрыли позицию «Реала» по увольнению Хаби Алонсо
19:50
Топ-3 лучших игроков РПЛ в 2025 году по версии Газзаева
19:10
1
Щенников заплатил крупную сумму за перчатки с автографом Хабиба
19:00
2
Миранчук рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе: «Закрыл глаза и прислонил карту»
18:48
6
ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина
18:36
4
Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья
18:27
13
Головин выбрал самого опасного соперника в карьере
18:00
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна перед открытием зимнего ТО
17:35
1
Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»
17:27
Алдонин сделал заявление о лечении от рака
17:17
1
Все новости
