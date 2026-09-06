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Вторая Лига Б группа 2
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Космос
Олег Трофимов
Статистика
Олег Трофимов - статистика
Космос
12 июля 1985 (41)
#98 | Защитник
181 см | 77 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
1' - 90'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Космос
1 : 0
23.08.2026
Спартак-2
55' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Космос
16
5
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
1' - 90'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Космос
1 : 0
23.08.2026
Спартак-2
55' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
16.08.2026
Космос
1' - 54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
1' - 61'
26, 30'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
1' - 90'
69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
48' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Космос
1 : 3
11.05.2026
Череповец
1' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Спартак-2
1 : 1
03.05.2026
Космос
48' - 90'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Космос
0 : 2
26.04.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
1' - 90'
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