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Алмаз Аскаров
Статистика
Алмаз Аскаров - статистика
Завершил карьеру
21 января 1992 (34)
#4 | Защитник
185 см | 67 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
0 : 0
25.04.2016
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
1 : 1
18.04.2016
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
0 : 0
03.04.2016
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
0 : 1
27.03.2016
Оренбург
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Армавир
3 : 0
20.03.2016
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Оренбург
1 : 0
16.03.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Тосно
0 : 1
12.03.2016
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
2 : 0
07.09.2015
Шинник
Был в запасе
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