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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Шинник
Оренбург - Шинник: обзор матча 07 сентября 2015
Оренбург
07.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
23'
С. Бреев
61'
Р. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Шинник
85'
Замена
В. Цховребов
️️️️
А. Ламанж
Замена
А. Друзин
️️️️
С. Бреев
84'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Маркелов
80'
75'
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Мязин
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Делькин
70'
68'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 2:0!
Р. Воробьев
61'
59'
Желтая карточка
М. Платика
Желтая карточка
А. Ойеволе
59'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
В. Парняков
55'
51'
Желтая карточка
М. Земсков
46'
Замена
М. Земсков
️️️️
Д. Никитинский
ГОЛ! 1:0!
С. Бреев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
92
Артем Щадин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
9
Артем Митасов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
11
Никита Андреев
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
10
Парняков
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
84
Воробьев
23
Бреев
88
Маркелов
90
Делькин
3-4-2-1
16
Яшин
33
Ламанж
6
Беляев
2
Ндри
5
Платика
7
Маляров
7
Никитинский
20
Войдель
28
Султонов
92
Щадин
87
Мязин
10
Парняков
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Парняков
23
Бреев
30
Друзин
30
Друзин
23
Бреев
90
Делькин
22
Кобялко
22
Кобялко
90
Делькин
88
Маркелов
14
Аппаев
14
Аппаев
88
Маркелов
33
Ламанж
15
Цховребов
15
Цховребов
33
Ламанж
7
Никитинский
8
Земсков
8
Земсков
7
Никитинский
87
Мязин
11
Андреев
11
Андреев
87
Мязин
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
Остались в запасе
Оренбург
Шинник
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
50
Николай Вовк
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
50
Николай Вовк
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Оренбург - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Газовик
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