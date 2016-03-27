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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Оренбург
Шинник - Оренбург: обзор матча 27 марта 2016
Шинник
27.03.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
43'
М. Шогенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Оренбург
90'
Замена
А. Аскаров
️️️️
С. Бреев
90'
Желтая карточка
С. Бреев
81'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Х. Аппаев
Замена
А. Айрапетян
️️️️
Д. Никитинский
80'
76'
Желтая карточка
А. Ойеволе
71'
Замена
И. Коронов
️️️️
И. Маркелов
68'
Вторая желтая
А. Друзин
Замена
А. Митасов
️️️️
И. Подоляк
67'
Вторая желтая
А. Малоян
54'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Шогенов
20'
Желтая карточка
А. Друзин
11'
Желтая карточка
Д. Андреев
Желтая карточка
А. Малоян
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
11
Никита Андреев
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Игорь Коронов
ПП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
2-4-1-3
16
Яшин
2
Ндри
97
Ятченко
5
Платика
8
Павленко
7
Маляров
7
Никитинский
28
Султонов
0
Малоян
8
Земсков
20
Подоляк
4-1-3-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
30
Друзин
8
Шогенов
23
Бреев
88
Маркелов
14
Аппаев
7
Никитинский
13
Айрапетян
13
Айрапетян
7
Никитинский
20
Подоляк
9
Митасов
9
Митасов
20
Подоляк
23
Бреев
4
Аскаров
4
Аскаров
23
Бреев
14
Аппаев
87
Саталкин
87
Саталкин
14
Аппаев
88
Маркелов
14
Коронов
14
Коронов
88
Маркелов
Остались в запасе
Шинник
Оренбург
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
11
Никита Андреев
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
11
Самат Сарсенов
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
11
Никита Андреев
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
11
Самат Сарсенов
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Шинник - Оренбург
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Шинник
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