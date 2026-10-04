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Вторая Лига Б группа 4
Команды
Рубин-2
Прохор Ильин
Статистика
Прохор Ильин - статистика
Рубин-2
7 марта 2008 (18)
#8 | Полузащитник
186 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Рубин-2
1 : 0
04.10.2026
Челябинск-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Рубин-2
2 : 1
27.09.2026
Ижевск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Оренбург-2
3 : 3
20.09.2026
Рубин-2
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Рубин-2
2 : 0
13.09.2026
Носта
80' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин-2
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Рубин-2
1 : 0
04.10.2026
Челябинск-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Рубин-2
2 : 1
27.09.2026
Ижевск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Оренбург-2
3 : 3
20.09.2026
Рубин-2
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Рубин-2
2 : 0
13.09.2026
Носта
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Челябинск-2
1 : 0
06.09.2026
Рубин-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Челябинск-2
3 : 2
16.08.2026
Рубин-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Рубин-2
1 : 3
09.08.2026
Химик
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Ижевск
2 : 2
02.08.2026
Рубин-2
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Рубин-2
1 : 2
26.07.2026
КДВ
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Рубин-2
1 : 2
07.06.2026
Челябинск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Химик
1 : 1
30.05.2026
Рубин-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Рубин-2
2 : 2
24.05.2026
Ижевск
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
КДВ
1 : 0
17.05.2026
Рубин-2
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Рубин-2
3 : 0
10.05.2026
Оренбург-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
03.05.2026
Рубин-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Носта
2 : 2
29.04.2026
Рубин-2
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Рубин-2
1 : 1
26.04.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Рубин-2
0 : 2
12.04.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Урал-2
1 : 1
07.04.2026
Рубин-2
Был в запасе
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