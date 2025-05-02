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Джо Аллен
Новости
Джо Аллен - новости
Завершил карьеру
14 марта 1990 (36), Кармартен
#7 | Полузащитник
168 см | 62 кг
Уэльс
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Трансферы
Публикации
Полуфиналист Евро-2016 объявил о завершении карьеры
2025.05.02 18:57
Полузащитник «Сток Сити» Аллен похвалил «Лестер» за характер
2016.12.17 21:30
Аллен, Косиельни и Киммих – в списке кандидатов на попадание в символическую сборную года по версии УЕФА
2016.11.21 21:37
Аллен: «Не знаю, как мне удается забивать так много голов»
2016.10.16 23:16
1
Аллен не поможет сборной Уэльса в матче с Грузией
2016.10.08 18:31
Фото
Аллен перешел из «Ливерпуля» в «Сток Сити»
2016.07.25 22:28
1
Аллен сегодня пройдет медобследование в «Сток Сити»
2016.07.25 11:16
1
«Ливерпуль» принял предложение «Стока» по Аллену
2016.07.20 23:51
2
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Аллена
2016.07.18 18:45
2
Клопп: «Новый контракт Аллена? Мы занимаемся решением этого вопроса»
2016.07.14 08:56
1
Фото
Роналду, Гризманн и Пайе – в символической сборной Евро-2016
2016.07.11 17:01
11
Аллен: «Полуфинал Евро – большой шаг в развитии футбола Уэльса»
2016.07.08 09:43
Аллен: «Голыми руками Уэльс не возьмешь»
2016.07.02 01:04
Аллен находится в сфере интересов «Севильи» и «Суонси»
2016.06.23 13:32
«Ливерпуль» готов расстаться с Алленом за 10 миллионов
2016.06.22 22:37
2
Аллен: «России нужна победа, так что это будет отличный матч. Мы справимся»
2016.06.18 20:18
6
Аллен может покинуть «Ливерпуль»
2016.05.27 01:06
«Ливерпуль» не торопится продлевать контракт с Алленом
2016.04.12 07:12
«Ливерпуль» решил оставить Аллена
2016.01.22 09:19
«Ливерпуль» отказал «Суонси» в переходе Аллена
2016.01.21 17:23
«Ливерпуль» теряет Аллена
2015.08.07 22:27
1
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