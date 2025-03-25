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Джо Аллен
Статистика
Джо Аллен - статистика
Завершил карьеру
14 марта 1990 (36), Кармартен
#7 | Полузащитник
168 см | 62 кг
Уэльс
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Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
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П
Ж
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Уэльс
1
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
1 : 1
25.03.2025
Уэльс
84' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Уэльс
3 : 1
22.03.2025
Казахстан
Был в запасе
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