Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Чемпионшип 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011